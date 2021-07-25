Births
Blount Memorial Hospital
July 12
• Rayleigh Elizabeth Morelock, Maryville, a girl, Emberleigh Rayne Nicole Morelock
• Samantha Marie Lorenzo, Alcoa, a boy, Mateo Alberto Lorenzo
July 14
• Sofia Louise Heiss Brushaber and Alexander Mark Brushaber, Maryville, a boy, Beau August Brushaber
• Michele Kaye Garrett and Cecil Dewight Winkler, Madisonville, a girl, Raven Kaye Winkler
July 15
• Brianna Lynn Russell Everett and Joshua Brandon Everett, Alcoa, a girl, Blakely Rose Everett
• Elizabeth Nicole Phillips Patton and Seth Riley Patton, a girl, Ada Grace Patton
• Kaylee Marie Miller Shaver and Adam Ray Shaver, Loudon, a girl, Millie Rae Shaver
July 16
• Amanda Nicole Jackson and Robert Wayne Jennings, Maryville, a boy, Hunter Wayne Jennings
July 18
• Kelia Danielle McLain Castleberry and Dakota Steven Castleberry, Maryville, a boy, Chevy Lynn Castleberry
July 19
• Elvina Sulejman Becirevic Stillwell and Gregory Wester Stillwell, Maryville, a girl, Harper Rose Stillwell
July 20
• Summer Nicole Romines and Cody Lee Kirkland, Louisville, a girl, Mckenzie Marie Kirkland
July 21
• Katelyn Grace Steadmon Brewer and Cody Shane Brewer, Maryville, a girl, Kinsley Grace Brewer
• Myka Abagail Moats and Nolan Michael Caba, Alcoa, a boy, Zayden Jay Caba
University of Tennessee Medical Center
July 15
• Abbigale Joseph and Landon Hawkins, Maryville, a girl, Salem Grace Hawkins
July 21
• Magan Snell and Gabriel Snell, Maryville, a girl, Elora Nichole Snell
• Tara Phillips and Adam Phillips, Friendsville, a boy, Ian Andrew Phillips
July 22
• Jenifer Hall and Brandon Chapman, Rockford, a boy, Mason Amenadiel Chapman
• Nicole Kay Garton and Bradley W. Davis, Maryville, a girl, Lillian Bea Davis
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.