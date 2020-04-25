Births
Blount Memorial Hospital
April 13
• Amy Leanne Potter Thumma and Jared Allen Lee Thumma, Maryville, a boy, Kayson James Thumma
• Melissa Kay Rowe and Dewayne Scott Cochran, Maryville, a boy, Cole Willis Cochran
• Destiny Ayn McNabb, Madisonville, a girl, Cady Mae McNabb
April 15
• Clarissa Dawn Hammonds Webb, Maryville, a girl, Isabella Lynn Webb
April 16
• Kristy Michelle Thompson Young and Robert Lee Young Sr., Vonore, a girl, Novella Ann Young
• Angel Marie Richardson Smith and David Austin Smith, Maryville, a boy, Tobias David Smith
April 19
• Mary Kaitlyn Warren and Marco Antonio Navarro Jr., Maryville, a girl, Matea Rose Navarro
April 20
• Anita Makresi and Maksut Mustafa, Maryville, a girl, Neesa Makresi Mustafa
• Delores Jane Hess and Joshua Dwane Blackwell, Friendsville, a girl, Teagan Grace Blackwell
• Kaylea Victoria Ruth Leach and Wesley Charles Bridges, Knoxville, a boy, Lealand Alexander Bridges
April 24
• Meagan Cheyenne Smoak Rhinehart and Aaron Patrick Rhinehart, a boy, Leon Jaxson Rhinehart
University of Tennessee Medical Center
April 16
• Jennifer Nelson and Ryan Jones, Maryville, a boy, Benjamin Ryan Jones
• Kathlyn Walter and Mingming Dong, Maryville, a girl, Natalie YiMing Dong
April 17
• Krista Tipton and Christian Cook, Maryville, a boy, Leo Scott Cook
April 18
• Jerry and Miranda Davis, Maryville, a girl, Paislee Paige Davis
April 21
• Lauren Frerichs and Joshua Frerichs, Maryville, a girl, Saoirse Wren Frerichs
• Mariah Owens and Austin Hunter, Greenback, a girl, Thea Fea Hunter
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