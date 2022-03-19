Births
Blount Memorial
March 4
• Mariah Nicole Palm and Colton James Clark, Maryville, a girl, Delilah Katherine Clark
• Tiffany Dawn Garland Blair and Johnathon James Blair, Maryville, a girl, Oaklynn Rhea Blair
March 5
• Kayla Elaine Tulloch Crye and Neil Daniel Crye, Maryville, a girl, Clare Leeann Crye
March 7
• Paige Elizabeth Mize Inman and Aaron Houston Inman, Maryville, a boy, Rhett Houston Inman
• April Danielle Hart and Ronald Lee Campbell, Maryville, a girl, Rylee McKenna Campbell
• Kyra McKenzie Belle Hill Webb and Aubrey Michael Webb, Madisonville, a boy, Nicholas Charlie Reese Webb
March 8
• Ahsley Nicole Shriver and Alec Charles Jaynes, Vonore, a girl, Arya Raelynn Jaynes
March 10
• Savannah Danielle Johnson and Michael Ray Bell, Maryville, a boy, Bryson Lee Bell
• Nicole Michelle Meyer Larson and Ryan Richard Larson, Maryville, a boy, Graham Clifford Larson
• Alesia Eden Turner, Maryville, a boy, Edmond Blaize Angelo Turner
March 11
• Miranda Elizabeth Wallace and Donavon James Williams, Maryville, a boy, Branson Lee Williams
• Briana Lanae Walsh and Robert Joseph Guetzloff, Clinton, a girl, Lilliana Grace Walsh
March 13
• Kenna Nicole Boling Waltman and Darrell Byron Waltman, Maryville, a girl, Willow Grace Waltman
March 14
• Lauren Elizabeth Langley Bible and Matthew Thomas Bible, Louisville, a boy, Morgan Thomas Bible
• Molly Jane Gragg and Keaton Noel Jessee, Friendsville, a girl, Sylvia Jean Fiona Jessee
March 15
• Cleta Nyoka Carver-Lands and Charles Jacob Votava, Maryville, a boy, Thomas George-Lee Votava
• Rebekah Jordan Cherry and Joseph Cory Pemberton, Maryville, a girl, Lydia Roslyn Pemberton
• Brittany Nicole Wall and James Cory Rogers, Maryville, a girl, Madison Grace Rogers
March 17
• Shannon Sierra Hazel and Dakota Ray Phillips, Madisonville, a girl, Adeline Rae Phillips
• Kelley Nicole Whitehead-Walker and Jamar Allen Walker, Alcoa, a girl, Laila-Rhea Priscilla Walker
• Shannon Marie McAdams Ramsey and Phillip Dustin Ramsey, Maryville, a boy, Phillip Wyatt Ramsey
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.